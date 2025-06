Riforma Nordio per l’Anm così i pm sono sotto l’esecutivo Ma il messaggio non è ancora arrivato a FdI

La riforma Nordio per l’Anm evidenzia un futuro incerto: i pm sembrano ancora sotto l’effetto di una strategia che li vede sotto l’esecutivo, mentre il messaggio sembra non essere ancora passato a Fratelli d’Italia. Ricordiamo come, a gennaio, durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, magistrati e istituzioni avevano già espresso la loro forte opposizione alla riforma della Giustizia proposta dal governo Meloni. La sfida tra legalità e politica si fa sempre più complessa...

Li avevamo lasciati a gennaio, durante l'inaugurazione dell'Anno giudiziario delle Corti d'Appello, con la coccarda tricolore appuntata sul petto e la Costituzione in mano, per rivendicare la loro contrarietà alla riforma della Giustizia fortemente voluta dal governo Meloni proprio negli stessi giorni nei quali arrivava il primo sì a Montecitorio alla separazione delle carriere tra .

La difesa della riforma Nordio sul sito di Md - Nel dibattito sulla riforma Nordio, il sito di Md, rivista online delle toghe di sinistra, presenta un contributo dell’ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, che sostiene la separazione delle carriere, citando le intuizioni di Giovanni Falcone.

“IV si asterrà sulla riforma Nordio”, dice Ivan Scalfarotto. “Siamo favorevoli alla separazione delle carriere, ma siamo contrari a come questo principio è stato declinato dal governo. Il sorteggio dei laici del Csm è il trionfo del grillismo". Di Ermes Antonucci Vai su Facebook

