Rifiuti centrale a idrogeno | Il progetto non va avanti

Il progetto della centrale a idrogeno per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri si ferma qui. Dopo l’annuncio iniziale e l’interesse suscitato, sia l’assessore Tombolini che il sindaco Silvetti confermano che non si procederà oltre. Un esempio che dimostra come le scelte strategiche possano cambiare nel tempo, lasciando spazio a nuove priorità e alternative più sostenibili per la gestione dei rifiuti.

Centrale a idrogeno per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, l’assessore Tombolini conferma che non si andrà avanti. Così come aveva fatto il sindaco Silvetti la settimana scorsa, anche il responsabile dei lavori pubblici sostiene che di quel progetto, presentato all’inizio delle linee guida di mandato e portato avanti dall’ex membro dello staff Francesco Bastianelli: "Si trattava di un progetto da realizzare in partnership pubblico-privato, un atto della giunta legato alle energie green da sfruttare attraverso nuovi progetti nel territorio comunale – ha spiegato ieri Tombolini in consiglio rispondendo a un’interrogazione di Andrea Vecchi (Pd) – Si parlava anche di un terreno di circa 6mila metri quadrati alla Baraccola vicino alla ferrovia (tra la Publineon e la dolciaria Giampaoli, ndr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, centrale a idrogeno: "Il progetto non va avanti"

In questa notizia si parla di: progetto - avanti - rifiuti - centrale

La piscina resta chiusa, il Comune va avanti con il progetto del nuovo Palazzetto - Dopo mesi di polemiche e tensioni, il Comune di Lucca ufficializza la svolta: la piscina rimane chiusa mentre si procede con il progetto del nuovo palazzetto dello sport nel cuore di Palatagliate.

? Finalmente il CCR a Curti! Giovedì 22 maggio alle ore 12.30 inauguriamo il Centro Comunale di Raccolta in via Starzolella, un nuovo passo avanti verso una gestione sostenibile e responsabile dei rifiuti. Un progetto reso possibile grazie alla si Vai su Facebook

Rifiuti, centrale a idrogeno: Il progetto non va avanti; AMBIENTE: AMIU GENOVA SI PREPARA A PARTECIPARE AL NUOVO PROGETTO REGIONALE SUI RIFIUTI; Bari, per il progetto dei cassonetti interrati ancora nessun operatore economico si è fatto avanti.

Rifiuti, centrale a idrogeno: "Il progetto non va avanti" - responsabile dei lavori pubblici sostiene che di quel progetto, presentato all’inizio delle linee guida di mandato e portato avanti ... ilrestodelcarlino.it scrive

Nuovo impianto di rifiuti, passi in avanti "Progetto pronto entro la fine dell’anno" - Le ultime novità relative all’impianto di trattamento e recupero dei rifiuti indifferenziati ... Scrive lanazione.it