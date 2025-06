Rifiuti basta Hera Serve un’altra strada

Rifiuti: basta con l’immobilismo, serve una nuova strada. Ripubblicizzare il servizio dei rifiuti urbani è possibile e urgente, sostengono i rappresentanti del Forum Ferrara Partecipata e di Rete Giustizia Climatica, che chiedono all’amministrazione comunale di assumere decisioni chiare dopo otto anni di proroghe a Hera. È venuto il momento di decidere quale sarà il soggetto che dovrà gestire efficacemente questo fondamentale servizio, garantendo trasparenza e sostenibilità per il futuro della città.

"Ripubblicizzare il servizio dei rifiuti urbani è possibile". A dirlo sono i rappresentanti del Forum Ferrara Partecipata e di Rete Giustizia Climatica, che si rivolgono all’amministrazione comunale per un tema che dal 2017 non ha più risposte. Da quando è scaduta la concessione, otto anni fa, Hera continua infatti a gestire in proroga il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. "E’ venuto il momento di decidere quale sarà il soggetto che dovrà gestire questo servizio negli anni futuri – spiegano i delegati –, appare sempre più chiaro che l’amministrazione intenda procedere a svolgere una gara, ma il risultato sarebbe pressoché scontato con Hera che continuerebbe a farlo per i prossimi 15-20 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti, basta Hera. Serve un’altra strada"

ABBADONO RIFIUTI L'abbandono dei rifiuti è un problema serio, che segnaliamo da anni. Serve una strategia concreta, non l'ennesimo divieto calato dall'alto. Fototrappole intelligenti nei punti critici Educazione ambientale nelle scuole Campagne

