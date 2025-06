Riesplodono i prezzi di benzina e diesel per la guerra tra Israele e Iran | aumenti corposi

I rincari sui carburanti si fanno sentire forte e chiaro, scatenati dall'escalation tra Israele e Iran. Dopo una settimana di stasi, benzina e diesel salgono di colpo, raggiungendo i massimi da mesi. L'effetto si traduce immediatamente sui prezzi alla pompa, con le medie nazionali ai livelli più alti da metà aprile. Secondo Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha...

Dopo una settimana al trotto, i prezzi di benzina e gasolio partono al galoppo. A una settimana esatta dai primi attacchi di Israele all'Iran, le quotazioni dei prodotti raffinati accelerano con decisione, con il gasolio in particolare ai massimi da metà gennaio. Il riflesso sui prezzi alla pompa non si fa attendere: medie nazionali ai massimi da metà aprile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dopo un mese di listini praticamente invariati, nell'ultima settimana il Cane a sei zampe ha messo a segno rialzi per cinque centesimi sulla benzina e sei sul gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Riesplodono i prezzi di benzina e diesel per la guerra tra Israele e Iran: aumenti corposi

In questa notizia si parla di: prezzi - benzina - israele - iran

Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel - Le nuove accise entrate in vigore oggi stravolgono il mercato dei carburanti: il prezzo della benzina segna un calo, mentre quello del diesel è in aumento.

I prezzi di benzina e gasolio tornano a salire Le tensioni tra Israele e Iran hanno causato un aumento dei prezzi del petrolio che si è tradotto in un pronto rincaro dei carburanti alla pompa, nell’ordine di un centesimo al litro nell’ultima settimana. #carburanti Vai su Facebook

Prezzi carburanti, il mercato reagisce alla guerra Israele-Iran: rincari per benzina e diesel Vai su X

Il conflitto Iran - Israele scatena l'oscillazione del prezzo dei carburanti: le conseguenze; La guerra tra Israele e Iran fa impennare i prezzi della benzina (che vola sopra 1,7 euro al litro); Benzina e diesel in aumento per guerra Iran-Israele: i prezzi oggi.

Prezzi benzina, riesplodono i costi per la guerra tra Israele e Iran: aumenti corposi - Dopo una settimana al trotto, i prezzi di benzina e gasolio partono al galoppo. Segnala iltempo.it

Caro carburanti, prezzi benzina e diesel continuano a salire - A una settimana esatta dai primi attacchi di Israele all'Iran, le quotazioni dei prodotti raffinati accele ... msn.com scrive