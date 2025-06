Rientro degli italiani da Israele volo charter diretto a Verona

Domenica prossima, Verona accoglierà con calore il volo charter organizzato dalla Farnesina, un ponte di speranza per gli italiani che desiderano lasciare Israele. Partendo da Sharm el Sheikh, questa missione umanitaria dimostra ancora una volta l’impegno dell’Italia nel tutelare i propri cittadini in situazioni di emergenza. Un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra il nostro Paese e i connazionali all’estero, pronti a riabbracciare la propria terra.

Atterrerà a Verona domenica prossima, 22 giugno, il volo charter che l'Unità di Crisi della Farnesina sta organizzando per rimpatriare gli italiani che vogliono lasciare Israele. Lo ha riferito lo stesso Ministero degli Esteri, aggiungendo che l'aereo decollerà da Sharm el Sheikh, in Egitto. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rientro degli italiani da Israele, volo charter diretto a Verona

