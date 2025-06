Ricoverata in ospedale con febbre alta 15enne muore dopo 48 ore | aperta un'inchiesta a Lecce

Una tragica perdita scuote Lecce: una ragazza di 15 anni, ricoverata con febbre alta, muore in soli due giorni. L'intera comunità si interroga sulle cause di questa drammatica fine, mentre le autorità hanno aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Un caso che solleva importanti questioni sulla tutela della salute dei giovani e sull’efficacia delle cure. La verità deve emergere. Continua a leggere.

Una ragazzina di 15 anni è morta dopo 2 giorni di ricovero con febbre alta nel Leccese. Sul decesso dell'adolescente è stata aperta un'inchiesta e sulla salma sarĂ effettuata l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: febbre - alta - aperta - inchiesta

Zverev svela il motivo della sconfitta con Muller: “Ho vomitato 37 volte e avevo febbre alta” - Alexander Zverev ha svelato il motivo della sua sconfitta contro Muller all'ATP 500 di Amburgo: ha vomitato 37 volte e aveva febbre alta.

La Procura di #Ferrara ha archiviato l'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti aperta dopo la morte improvvisa di Matteo Astrologo, manager 38enne di Migliarino, avvenuta la scorsa estate Astrologo aveva iniziato ad accusare una febbre strana alta e per Vai su Facebook

Morta a 15 anni in ospedale: era stata ricoverata per febbre alta. Aperta inchiesta; Ricoverata in ospedale con febbre alta, 15enne muore dopo 48 ore: aperta un'inchiesta a Lecce; Febbre alta improvvisa, 15enne muore in ospedale dopo 48 ore di agonia: aperta inchiesta a Lecce.

In ospedale con la febbre alta, Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia: la famiglia denuncia, aperta un'inchiesta - Poi la situazione si è aggravata, prima con le crisi epilettiche e poi con il ... Riporta msn.com

In ospedale con febbre a 41°, 15enne muore due giorni dopo: dolore e lutto in paese. Aperta inchiesta - Muore a soli 15 anni dopo essere arrivata in ospedale con febbre alta. Come scrive corrieresalentino.it