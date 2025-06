Ricorso abusivo ai contratti a termine l' Esa condannato a risarcire 92 lavoratori

Un caso emblematico di abuso dei contratti a termine scuote il settore agricolo: l’Esa, ente di sviluppo agricolo, è stato condannato a risarcire 92 lavoratori per un importo equivalente a 12 mensilità ciascuno, riconoscendo il danno comunitario subito. La sentenza, frutto di un lungo percorso giudiziario patrocinato dalla Flai, rappresenta un importante precedente nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella lotta contro pratiche scorrette nel mondo del lavoro.

