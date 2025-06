Ricercato per furti Arrestato

Un giovane ricercato per furti è stato arrestato dai carabinieri di Chiavenna durante un’operazione che solleva dubbi sulla sua possibile presenza in Valchiavenna, forse per sopralluoghi o altri furti. La scoperta si è resa ancora più importante quando uno dei due occupanti dell’auto fermata aveva un ordine di carcerazione per furti in abitazione. Ecco cosa è emerso dall’arresto e quali sono le implicazioni.

Erano forse in Valchiavenna per sopralluoghi, prima di tornare a “visitare“ qualche appartamento: non lo si può escludere, anche perché su uno dei due occupanti l’auto fermata la scorsa notte dai carabinieri del Radiomobile di Chiavenna, in località San Cassiano di Prata Camportaccio, pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di furti in abitazione commessi in provincia di Bolzano. Entrambi trentenni, i due erano a bordo di una vettura noleggiata in provincia di Milano e sono risultati senza fissa dimora, irregolari in Italia e destinatari di ordini di espulsione dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricercato per furti. Arrestato

