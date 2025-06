Riccardo Tascini l' autopsia conferma la morte per annegamento del 13enne

La tragica scomparsa di Riccardo Tascini, un ragazzo di soli 13 anni, ha scosso tutta la comunità. L’autopsia ha confermato che il decesso è avvenuto per annegamento, chiudendo così il cerchio sui primi sospetti. Mentre si indaga su tre persone coinvolte, il dolore e il cordoglio sono palpabili. È un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla memoria di Riccardo, il giovane che ci lascia troppo presto.

