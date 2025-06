Riarmo Ue lite Telese-Craxi Dovrete passare sul mio corpo Fai demagogia Su La7

Un acceso scontro tra Stefania Craxi e Luca Telese mette in luce le tensioni sul riarmo europeo, divisive come non mai. Mentre alcuni difendono la necessità di rafforzare l’Europa, altri gridano al pericolo e all’allarmismo. La protesta di domani a Roma si inserisce in questo scenario complesso: un dibattito che scuote le fondamenta delle nostre istituzioni e del futuro continentale. La questione è più attuale che mai: quale sarà il vero impatto di queste decisioni?

Durissimo scontro a L'aria che tira (La7) tra la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, e il direttore del Centro, Luca Telese. Il tema al centro del dibattito è il riarmo europeo, contro cui domani, 21 giugno, è in programma a Roma la manifestazione nazionale "Stop Rearm Europe". Craxi stronca senza mezzi termini la protesta: "Mi sembra piuttosto curioso che, mentre le grandi autocrazie si armano, gli Stati canaglia si alleano e siamo nel momento più gravido di pericoli per l'umanità, noi facciamo le manifestazioni contro il riarmo dell'Europa e la Nato". Di tutt'altro avviso è invece Telese: "Mi sembra evidente che bisogna opporsi al riarmo della Germania e dell'Europa, cioè alla riconversione degli apparati civili in strutture militari.

