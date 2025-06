Riapre al traffico via Arpi | completati i lavori di messa in sicurezza

Dopo un intervento tempestivo e attento, Via Arpi riapre al traffico, restituendo fluidità e sicurezza alla circolazione. I lavori di messa in sicurezza dell’immobile, essenziali per garantire la stabilità della strada, sono stati conclusi con successo, consentendo ai cittadini di riprendere normalmente le loro attività quotidiane. Ora, questa importante arteria cittadina può tornare a essere un punto di riferimento sicuro e accessibile per tutti.

È di nuovo aperta al traffico Via Arpi. Da questa mattina, infatti, la via è completamente transitabile in seguito alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza di un immobile presente sul tratto stradale. La chiusura era stata disposta a seguito di un intervento della Polizia Locale

