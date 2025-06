Rey Mysterio | Perché non sono mai stato heel? Sarebbe molto difficile per me esserlo

Rey Mysterio, un'icona amata e rispettata nel mondo del wrestling, ha rivelato in una recente intervista con Wrestlezone perché non è mai diventato un heel. Un ruolo che richiede astuzia e cattiveria, elementi spesso lontani dalla sua naturale personalità. Ma cosa rende così difficile per lui assumere questa veste? La risposta è semplice: “Non fa parte di me”, e questa autenticità ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo.

Rey Mysterio è da sempre uno dei beniamini del WWE Universe. Sempre amato e rispettato da tutti. Durante la carriera è sempre stato dalla parte dei “buoni”, mai heel in senso proprio del termine. Durante una recente intervista, Mr. 619 ha spiegato il motivo per cui nel wrestling non lo abbiamo mai visto diventare un heel. “Non fa parte di me”. Durante una recente intervista con Wrestlezone, Rey Mysterio ha parlato del fatto di non essere mai stato propriamente un heel durante la sua lunga carriera spiegandone il motivo: “Dovrebbero davvero spingermi al limite. Mia moglie mi dice spesso ‘non ti arrabbi mai con nessuno tranne che con me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net