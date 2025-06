Reti illegali ricci pescati nonostante il fermo e pesce spada fuori misura | multe e sequestri della Guardia Costiera

Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Portoferraio ha portato a termine un’operazione decisiva contro le reti illegali e il pescato non conforme, sequestrando ricci e pesce spada fuori misura. Un impegno costante per proteggere l’ambiente marino e garantire la legalità nelle acque elbane. La lotta contro queste pratiche illecite si intensifica per salvaguardare un patrimonio prezioso che appartiene a tutti.

PORTOFERRAIO – Nella giornata di ieri (19 giugno) il personale militare della Guardia Costiera di Portoferraio, coadiuvato dalla delegazione di spiaggia di Marina di Campo, ha portato a termine una complessa operazione di polizia marittima lungo la costa elbana, sotto il coordinamento del Centro controllo area pesca (Ccap) della direzione marittima di Livorno. L’intervento, volto alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia delle risorse ittiche, si è svolto nell’ambito delle costanti attività di vigilanza e prevenzione promosse dalla Guardia Costiera. In particolare, l’unità navale Mv Cp 725, con la collaborazione della motonave Sea Eagle della Ong Sea Shepherd, ha eseguito un’attività di monitoraggio all’interno dell’area marina protetta dello Scoglio d’Africa, un sito ad altissima valenza naturalistica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: guardia - costiera - reti - illegali

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Celebrare 160 anni di impegno verso la sicurezza e la protezione del mare è l’obiettivo della nuova moneta emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Levante Ligure, sequestrate reti a strascico illegali, operazione della Guardia Costiera contro la pesca non sostenibile Vai su X

DELFINO SPIAGGIATO IN ZONA “BRACCI A MARE” DI PAOLA (TIRRENO COSENTINO). ERA MORTO DA PIU' GIORNI Il piccolo delfino è stato trovato nei pressi di un lido balneare a sud di Paola. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera, la Polizia lo Vai su Facebook

Levante Ligure, sequestrate reti a strascico illegali, operazione della Guardia Costiera contro la pesca non sostenibile; Reti per la pesca a strascico irregolari: sequestri e multe; Controlli della Guardia costiera nella acque del Levante ligure, sequestrate due reti a strascico.

Controlli della Guardia costiera nella acque del Levante ligure, sequestrate due reti a strascico - Nei giorni scorsi, l’unità d'altura CP 288 della Guardia Costiera di Genova ha condotto una serie di operazioni di controllo nelle acque del Levante ligure, nell'ambito delle attività finalizzate al c ... Segnala msn.com

Reti a strascico irregolari con maglie troppo strette: sequestri e multe da parte della Guardia Costiera - Nei giorni scorsi, l’unità d’altura CP 288 della Guardia Costiera di Genova ha condotto una serie di operazioni di controllo nelle acque del Levante ligure, nell’ambito delle attività finalizz ... msn.com scrive