Retegui Scamacca Kean | le tre punte azzurre tra offerte tentazioni e ambizioni

Le stelle italiane della trequarti, Scamacca, Retegui e Kean, sono al centro di un vivace duello di mercato tra offerte allettanti e ambizioni da grandeur. Mentre i giovani talenti tengono in fibrillazione Atalanta e Fiorentina, i big club si preparano a svelare le prossime mosse. Scopriamo insieme quali scenari potrebbero disegnarsi nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Non è un mistero che Mateo, Gianluca e Moise Kean si stiano guardando intorno, tenendo sulle spine l’Atalanta e la Fiorentina. E di riflesso alcuni grandi club attendono sviluppi. Ecco gli scenari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Retegui, Scamacca, Kean: le tre punte azzurre tra offerte, tentazioni e ambizioni

In questa notizia si parla di: kean - retegui - scamacca - punte

In Francia denigrano il calcio italiano: “La commedia dell’arte, stadi vergognosi, Retegui e Kean fatti passare per crack” - La recente sconfitta dell'Inter in finale di Champions League ha sollevato un polverone in Francia, con critiche al calcio italiano che fanno eco a un dibattito più ampio su prestazioni e aspettative.

Retegui, Scamacca, Kean: le tre punte azzurre tra offerte, tentazioni e ambizioni; L’Atalanta azzurra di Gattuso: sono cinque gli atalantini nella testa del nuovo Ct; Spalletti apre alla coppia Retegui-Kean in Nazionale: Sì, possono giocare insieme.

Retegui, Scamacca, Kean: le tre punte azzurre tra offerte, tentazioni e ambizioni - Non è un mistero che Mateo, Gianluca e Moise Kean si stiano guardando intorno, tenendo sulle spine l’Atalanta e la Fiorentina. Riporta gazzetta.it

Gattuso studia per Bergamo: pronti Retegui e Scamacca - L’esordio del 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia per ora è lontano, ma lui e il suo staff si faranno trovare pronti ... Come scrive calcioatalanta.it