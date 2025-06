Retail previste 5.500 aperture entro l’anno

Nonostante le sfide di un inizio anno complicato e un impatto limitato delle festività pasquali, il settore retail dimostra una forza sorprendente. Con 5.500 aperture previste entro fine anno, l’impegno degli operatori rimane solido e determinato a superare le incertezze internazionali. Mario Resca, presidente di..., sottolinea come questo scenario positivo sia la testimonianza della resilienza del mercato e della fiducia nel futuro.

BAVENO (Verbano) "Nonostante i dubbi e le incertezze sul futuro, soprattutto per quel che riguarda lo scenario internazionale, il mercato retail si conferma resiliente. All’inizio dell’anno i nostri associati si erano impegnati ad aprire 5.500 nuovi punti vendita e quella promessa verrà mantenuta". Esprime ottimismo, nonostante un inizio dell’anno in salita e una Pasqua che in pratica non ha inciso sui consumi Mario Resca, presidente di Confimprese protagonista sul lago Maggiore del Retail Summit, gli stati generali del commercio al dettaglio e insieme una cartina di tornasole dei consumi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net