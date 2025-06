Resta incastrato sotto un' auto dopo lo scontro | motociclista 43enne in prognosi riservata al Bufalini

Un drammatico incidente stradale a Cesenatico ha lasciato un motociclista di 43 anni in prognosi riservata, dopo essere rimasto incastrato sotto un’auto nello scontro avvenuto giovedì sera. La vicenda si è svolta in via Ravennate, vicino alla gelateria di Martorano, e la scena ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, ma ciò che conta ora è la speranza di una pronta ripresa per il ferito.

Un cesenate di 43 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto giovedì sera in via Ravennate, all’altezza del civico 3109, in prossimità della gelateria di Martorano. Il fatto è avvenuto intorno alle 20,30. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il motociclista è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Resta incastrato sotto un'auto dopo lo scontro: motociclista 43enne in prognosi riservata al Bufalini

