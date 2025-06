Resinovich Visintin controllava Lilly | sapeva di Sterpin Foto e video di lei con l' amante in 5 hard disk

In un caso che scuote l’opinione pubblica, Resinovich Visintin si trova al centro di rivelazioni sconvolgenti: controllava Lilly e possedeva foto e video compromettenti, custoditi in cinque hard disk. Il marito di Liliana avrebbe archiviato e poi fatto sparire il materiale, alimentando i sospetti. L’incidente probatorio di lunedì sarà determinante per fare luce su questa intricata vicenda. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti.

Il marito di Liliana avrebbe archiviato e poi fatto sparire tutto il materiale. Lunedì ci sarà l'incidente probatorio.

Liliana Resinovich, spuntano 5 hard disk e la cartella 'Modigliani': dentro vecchie foto con Claudio Sterpin. Forse il marito la controllava; Resinovich, Visintin controllava Lilly: sapeva di Sterpin. Foto e video di lei con l'amante in 5 hard disk; Omicidio Resinovich, NON SI TROVA PIÙ IL MARITO DI LILIANA Sebastiano (indagato)? L'amico di Lilly spara: "Visintin non è colpevole, ma sa chi è stato". Parla Claudio Sterpin.

