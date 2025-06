Residenti arrabbiati con i ragazzi che giocano a calcio all’aperto i giocatori si scusano per il rumore | Non si ripeterà

In un quartiere di Chieri, i residenti di via Santena e zone limitrofe si stanno facendo sentire, stanchi del rumore proveniente dal centro sportivo durante le partite di calcio all'aperto. Con un messaggio scritto, esprimono il loro disappunto, sottolineando come il disturbo comprometta il riposo e la tranquillità delle serate. I giocatori, in risposta, si scusano e promettono che l’attività non si ripeterà , ma la questione resta aperta: come conciliare passione sportiva e rispetto per il vicino?

“Ci svegliamo al mattino presto per andare a lavorare. PerchĂ© dovete disturbare il nostro sonno e le nostre cene?”. A Chieri, i residenti di via Santena e dintorni affidano a un messaggio scritto il loro disappunto per il rumore che, da qualche tempo, arriva dal centro sportivo che ha sede nella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Residenti arrabbiati con i ragazzi che giocano a calcio all’aperto, i giocatori si scusano per il rumore: “Non si ripeterà ”

