Repubblica - Mourinho ct dell’Italia | lo voleva lo sponsor Buffon ha detto no

L’idea di José Mourinho come nuovo commissario tecnico dell’Italia non è stata solo una suggestione mediatica. Secondo quanto riportato su Repubblica, l’ipotesi ha suscitato grande interesse, ma alla fine lo sponsor Buffon ha deciso di mettere un freno, ritenendo forse più opportuno mantenere la tradizione azzurra. Un capitolo interessante che potrebbe aprire nuove prospettive per il calcio italiano, lasciando gli appassionati con la curiosità di scoprire quale sarà il prossimo passo.

Josè Mourinho commissario tecnico della Nazionale: non è stata solo una suggestione mediatica. Come si legge su Repubblica, l`ipotesi per qualche. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: repubblica - mourinho - italia - voleva

L’Inter aveva chiamato Mourinho ma le clausola di rescissione dal Fenerbahce era troppo alta (Repubblica) - L’Inter aveva bussato alla porta di Mourinho, sognando un ritorno che avrebbe rischiarato il presente con la luce del passato.

Mourinho: "Sarò un po’ cattivo ma molto onesto. Temevo davvero che l'Inter potesse vincere il Triplete perché non volevo che lo vincessero. Il Triplete è mio. Ma adesso che hanno perso sia il campionato che la Coppa Italia, devo dire che mi piacerebbe vederl Vai su Facebook

Mourinho ct dell’Italia: lo voleva lo sponsor, Buffon ha detto no; Repubblica - Mourinho ct dell’Italia: lo voleva lo sponsor, Buffon ha detto no; La Repubblica - Mourinho ct della nazionale. il retroscena: ecco chi lo voleva e chi no.

Repubblica - Mourinho ct dell’Italia: lo voleva lo sponsor, Buffon ha detto no - Josè Mourinho commissario tecnico della Nazionale: non è stata solo una suggestione mediatica. Si legge su calciomercato.com

Mourinho ct dell’Italia: lo voleva lo sponsor, Buffon ha detto no - Adidas era disposta a contribuire all’ingaggio, ma il capo delegazione azzurro era contrario. Lo riporta repubblica.it