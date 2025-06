Repubblica | Due portieri per il Napoli

Il Napoli si prepara alla nuova stagione con grandi ambizioni e strategie ben definite. Mentre Alex Meret prolungherà il suo contratto fino al 2027, la società pare aver già individuato un secondo portiere di livello per rinforzare la rosa. La scelta di coinvolgere due talenti per la porta testimonia l’ambizione del club di competere ai massimi livelli e affrontare ogni competizione con serenità. È un segnale chiaro: il Napoli punta in alto, anche tra i pali.

"> È un Napoli in piena attività quello avvistato negli ultimi giorni a Milano. Come riporta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, i fronti aperti sul mercato sono molteplici, ma uno sembra ormai definito: Alex Meret prolungherà con gli azzurri. Il portiere friulano ha trovato l’accordo per un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 2027. La firma è attesa all’inizio della prossima settimana. «Meret ha sempre messo la maglia azzurra in cima alla lista delle sue preferenze», sottolinea la Repubblica Napoli. Dopo due scudetti e tante critiche affrontate con professionalità, il numero uno ha accettato la filosofia del club, consapevole che dovrà giocarsi il posto con un altro estremo difensore di spessore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Due portieri per il Napoli”

