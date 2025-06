Report migranti | dall’aumento degli invisibili ai trasferimenti in Sardegna senza dignità

report migranti dall’aumento degli invisibili ai trasferimenti in Sardegna senza dignità. Una diminuzione degli arrivi dalla rotta balcanica “sovrastimata” e dovuta a flussi di persone “invisibili”, che percorrono strade nascoste e si espongono a maggiori rischi in sistema “disfunzionale”, dove cresce il disagio psicologico delle persone in movimento. Così le associazioni che a fianco di questi migranti denunciano un quadro complesso e urgente, richiedendo interventi immediati e civili per tutelare i più vulnerabili.

