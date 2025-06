Report la Rai punisce Sigfrido Ranucci | il programma d’inchiesta avrà quattro puntate in meno

Il panorama televisivo italiano si prepara a un cambiamento clamoroso: la Rai, nel suo nuovo piano editoriale per il 2025/26, sembra voler punire Report, il celebre programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Con un drastico taglio di puntate e un ridimensionamento delle trasmissioni domenicali, il futuro di uno dei pilastri dell'informazione rischia di essere messo in discussione. Un colpo che farĂ discutere a lungo.

Nel nuovo piano editoriale Rai, anche un programma storico come Report rischia il ridimensionamento. Tagli alla domenica sera: la trasmissione di Ranucci perde 4 puntate e Presadiretta ne perde 2 Nei palinsesti Rai per la stagione 202526 si profila un giallo destinato a far discutere: Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, dovrebbe andare incontro a una pesante riduzione. Secondo quanto anticipato da Fanpage, lo storico format della domenica sera perderĂ ben quattro puntate nella prossima edizione. Una decisione che sorprende, considerando i buoni risultati di ascolto e l'importanza strategica della trasmissione, rimasto in prima serata dopo il passaggio di Fabio Fazio sul Nove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Š Movieplayer.it - Report, la Rai punisce Sigfrido Ranucci: il programma d’inchiesta avrĂ quattro puntate in meno

