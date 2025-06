Replica La Promessa in streaming puntata 20 giugno 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento con la soap spagnola La Promessa, andato in onda oggi, venerdì 20 giugno 2025. Vera e Lope si confrontano duramente, mentre Manuel e Curro condividono ricordi di guerra e amori passati. Se ti sei perso l’episodio o vuoi rivederlo, il video Mediaset ti permette di goderti la replica streaming gratuitamente. Non lasciarti sfuggire questa emozionante puntata: clicca qui e rivivi ogni istante!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 20 giugno 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Vera e Lope si confrontano duramente dopo quello che è successo; Manuel e Curro parlano dei loro ricordi in guerra e dei loro amori. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

