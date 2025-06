Renato Zero omaggia la grande musica internazionale con E meno male che non siamo dèi Can’t Help Falling In Love

Cari Sorcini d’Italia, il 20 giugno 2025 segna un’altra tappa indimenticabile nella carriera di Renato Zero. Con la sua nuova reinterpretazione di "E meno male che non siamo dèi" (Can't Help Falling in Love), il Maestro rende omaggio alla grande musica internazionale, fondendo eleganza e passione. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, che conferma ancora una volta il suo ruolo di artista senza confini, capace di emozionare e sorprendere.

Cari Sorcini d'Italia, oggi, 20 giugno 2025, Renato Zero regala ai suoi fan un nuovo tassello prezioso della sua lunga e straordinaria carriera: il singolo E meno male che non siamo dèi (Can't Help Falling In Love). Si tratta di una raffinata reinterpretazione del celebre classico di Elvis Presley, che Renato trasforma con la sua inconfondibile cifra artistica, confermando ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo il rispetto per la storia della musica.

