Remain | M Night Shyamalan inizia le riprese del nuovo con Jake Gyllenhaal

Le luci sono accese, la tensione si annuncia palpabile: M. Night Shyamalan ha dato il via alle riprese del suo nuovo thriller, "Remain", con Jake Gyllenhaal nel cast. Le prime scene sono state girate tra le strade di Warren, tra il rumore del Rhody Roots e il Coffee Depot, promettendo un film avvincente che farà parlare di sé. Non vediamo l’ora di scoprire come questa nuova opera si inserirà nel brillante percorso del regista.

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film del regista M. Night Shyamalan. I primi giorni di riprese nel Warren si sono svolte al Rhody Roots sulla Main Street, accanto al Coffee Depot, dove Shyamalan ha iniziato le riprese del film della Warner Bros. “ Remain ”, che uscirà poco prima di Halloween nel 2026. Shyamalan è salito alla ribalta alla fine degli anni ’90, con Il sesto senso (1999) che ha segnato il suo debutto. A questo thriller con Bruce Willis ha fatto seguito un’altra collaborazione con l’attore in Unbreakable (2000), seguito poi da Signs (2002), un altro successo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

