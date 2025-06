Regno Unito | Camera dei Comuni approva disegno di legge su suicidio assistito

Il Regno Unito fa un passo storico verso la legalizzazione del suicidio assistito, con l’approvazione alla Camera dei Comuni di un disegno di legge che divide ancora le opinioni. Con 314 voti favorevoli e 291 contrari, il progetto ora passa alla Camera dei Lord, dove il dibattito sarà ancora acceso e determinante. Kim Leadbeater, il promotore di questa proposta, ...

Milano, 20 giu. (LaPresseAP) – La Camera dei Comuni del parlamento del Regno Unito ha approvato il disegno di legge sul suicidio assistito. Circa 314 parlamentari hanno votato a favore, mentre 291 si sono detti contrari. Ciò significa che la proposta di legge passerà ora all'esame della Camera dei Lord, che potrà emendare o ritardare l'approvazione del disegno di legge, ma non potrà bocciarlo. Kim Leadbeater, il promotore del disegno di legge, è stato visto piangere in aula durante la votazione. La legge consentirà ai maggiorenni di 18 anni malati terminali in Inghilterra e Galles di scegliere di porre fine alla propria vita assumendo autonomamente farmaci letali.

