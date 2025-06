Registro rifiuti pericolosi | entro il 14 agosto si dovranno registrare le aziende con oltre 10 dipendenti

Se sei un’azienda con oltre 10 dipendenti e produci rifiuti pericolosi, attenzione alle scadenze: entro il 14 agosto devi completare il registro rifiuti. Confagricoltura Piacenza ricorda che dal 15 giugno al 15 agosto è obbligatorio iscriversi al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi). La normativa sulla gestione dei rifiuti prevede la corretta tracciabilità e conformità, fondamentali per la tutela ambientale e la sicurezza aziendale. Non perdere questa occasione di adeguarti alle nuove norme e garantire la sosten

Confagricoltura Piacenza ricorda che dal 15 giugno al 15 agosto le imprese tra 10 e 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi sono tenute ad iscriversi al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi).

