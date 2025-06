Regionali affossato il ‘terzo mandato’ | ipotesi accordo De Luca – Schlein

La partita sul terzo mandato dei governatori di regione si chiude definitivamente, segnando la fine di una lunga telenovela politica. Dopo la bocciatura della Consulta e i contrasti tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, l’ipotesi di un accordo tra De Luca e Schlein si sbriciola. È arrivato il momento di guardare avanti, lasciando alle spalle le discussioni che hanno caratterizzato questa difficile stagione politica. La conclusione di questa vicenda apre nuove prospettive per il futuro regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude definitivamente la partita sul ‘terzo mandato’ consecutivo per i governatori di regione. Una telenovela che, dopo la bocciatura della Consulta, aveva visto l’apertura straordinaria da parte di Fratelli d’Italia, crollata definitivamente dopo il no le beghe interne tra Forza Italia e Lega. Termina così anche l’ultima speranza per Vincenzo De Luca di provare a bissare il successo delle ultime due tornate elettorali. Ora si apre la fase delle trattative all’interno della coalizione di centrosinistra con lo sceriffo salernitano pronto a far valere la forza delle sue liste per provare a strappare un accordo favorevole con Elly Schlein. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, affossato il ‘terzo mandato’: ipotesi accordo De Luca – Schlein

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - regionali - affossato

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Verso le elezioni regionali. Veti incrociati tra FI e Carroccio, l'ira dei leghisti veneti. Oggi vertice con Meloni. E De Carlo FdI: «Discussione ancora aperta» Vai su Facebook

Il centrodestra affossa il terzo mandato: Zaia fuori gioco, l'ira dei leghisti veneti; Regionali, affossato il ‘terzo mandato’: ipotesi accordo De Luca – Schlein; Il centrodestra affossa il terzo mandato. la Lega molla la presa, Zaia fuori: «E ora si decida il candidato».

Il centrodestra affossa il terzo mandato. la Lega molla la presa, Zaia fuori: «E ora si decida il candidato» - Scade martedì prossimo la proroga per la presentazione in Commissione affari costituzionali del Senato degli emendamenti al ddl sul numero dei consiglieri e degli assessori regionali, in cui potrebbe ... informazione.it scrive

Il centrodestra affossa il terzo mandato: Zaia fuori gioco, l'ira dei leghisti veneti - E il Pd veneto è pronto a dare il via libera al nome di Manildo Tanto ri- Come scrive informazione.it