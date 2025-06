Regionali 2025 Fabio Chies pronto a scendere in campo con Forza Italia

regionali 2025, portando la sua esperienza e determinazione al servizio del Friuli Venezia Giulia. La rinascita del circolo di Forza Italia a Giavera del Montello ha acceso l'entusiasmo tra i sostenitori, aprendo la strada a un possibile ingresso in lista di Fabio Chies. Con un sorriso deciso e una strategia ben definita, Chies si prepara a scendere in campo per fare la differenza e contribuire a un futuro più prospero per la regione.

La rinascita in questi giorni del circolo di Forza Italia a Giavera del Montello è stata, un po' a sorpresa, l'occasione per annunciare la discesa in campo di un altro nome della politica trevigiana alle prossime elezioni regionali: il sindaco Fabio Chies sarebbe infatti pronto a candidarsi nella. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Regionali 2025, Fabio Chies pronto a scendere in campo con Forza Italia

In questa notizia si parla di: regionali - fabio - chies - campo

Il viaggio di Fabio Bertino, 4mila chilometri nell'Italia dei treni regionali: «Ho vissuto ogni minuto, la libertà di scendere in una stazione sconosciuta, il tempo di parlare con gli sconosciuti. L'Italia della provincia viene penalizzata ma è un bene enorme» - Fabio Bertino ci conduce in un affascinante viaggio di oltre 4.000 chilometri attraverso l'Italia dei treni regionali.

Regionali 2025, Fabio Chies pronto a scendere in campo con Forza Italia; Elezioni regionali, parte la corsa: Chies prima scelta di FI; Elezioni regionali, nella Marca scendono in campo i big.

Elezioni regionali, parte la corsa: Chies prima scelta di FI - Una candidatura, la sua, ancora però molto potenziale: Maggio è uno dei fedelissimi di Chies e non è detto che scenda in campo per sottrargli voti. ilgazzettino.it scrive

Elezioni regionali, nella Marca scendono in campo i big - Il parere del Consiglio di Stato che stabilisce senza margine per ulteriori discussioni di fare le elezioni regionali entro ... Secondo ilgazzettino.it