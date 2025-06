Regie Armonie 2025 si chiude il 29 giugno a Novalesa

Regie Armonie 2025 si prepara a chiudere con un appuntamento imperdibile a Novalesa, domenica 29 giugno. La stagione musicale di Itinerari in Musica lungo la suggestiva Via Francigena ha regalato momenti indimenticabili, e ora si appresta a salutare il suo pubblico con un evento speciale presso la chiesa di Santo Stefano. Dalle visite guidate alle note che risuonano nel cuore della Valle, non perdere questa magica conclusione!

