Reggio Calabria tra le città più colpite d’Italia | Sorgonà sullo spopolamento del Sud

Reggio Calabria, come molte altre città del Sud Italia, si trova al centro di un lento ma inesorabile spopolamento. La community Spinoza, fondata dal giovane Sasha Sorgonà, si impegna a riaccendere la speranza tra i reggini, affrontando le sfide di un territorio in crisi. Di fronte agli allarmanti dati del ministro Giorgetti, che prevedono una diminuzione di 3,4 milioni di abitanti al Sud, è fondamentale riflettere su come invertire questa tendenza e rilanciare il futuro della nostra terra.

Il fondatore della comunity Spinoza attiva tra i giovani reggini, Sasha Sorgonà commenta le parole del ministro dell’economia Giorgetti sugli allarmanti numeri che registrano che proprio al Sud la popolazione "proprio al Sud la popolazione potrebbe calare di 3,4 milioni di abitanti entro il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Reggio Calabria tra le città più colpite d’Italia": Sorgonà sullo spopolamento del Sud

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - città - colpite

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

L’IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI | Le province di Reggio e Cosenza quelle maggiormente interessate dal fenomeno. I dati del monitoraggio Ispra Vai su Facebook

Reggio Calabria, tutti i NOMI dei 28 arrestati: colpite le cosche Libri, De Stefano e Tegano, sequestrate 11 aziende molto famose; Caro trasporti per le feste di Pasqua: Reggio è tra le città più colpite dall’impennata dei costi; L'entusiasmo di mister Fabio Capello: «Reggio Calabria è una città in grande evoluzione e fermento.