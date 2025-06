Recuperato il relitto del super yacht Bayesian | un passo decisivo per fare luce sulla tragedia

Il recupero del relitto del super yacht Bayesian rappresenta un passo cruciale verso la verità sulla tragedia di Porticello. A quasi un anno dall’affondamento, avvenuto in circostanze drammatiche e ancora oggetto di mistero, questa operazione apre nuove prospettive per le indagini e la comprensione delle cause che portarono alla perdita di sette vite umane. Un passo importante che potrebbe finalmente fare luce su uno degli eventi marittimi più discussi degli ultimi tempi.

Il relitto del super yacht Bayesian è stato finalmente recuperato a quasi un anno dal tragico affondamento avvenuto il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, vicino Palermo. L'imponente veliero di 56 metri, appartenuto al magnate britannico della tecnologia Mike Lynch, affondò in soli 16 minuti durante una tempesta, causando la morte di sette persone.

Bayesian, recuperato boma di circa 20 metri e portato in superficie da nave-gru Hebo Lift 2, relitto emergerà tra il 26 e il 28 maggio - VIDEO - Il 26-28 maggio si svolgerà il recupero finale del Bayesian, il superyacht affondato a Porticello il 19 agosto.

Bayesian: la Procura di Termini Imerese, dopo la morte del sub olandese che partecipò alle prime operazioni di recupero del relitto, ha iscritto nel...

Superyacht Bayesian: il recupero entra nella fase finale, individuati 17 frammenti sul fondale; Riprendono le operazioni per il recupero del Bayesian: il relitto del superyacht sarà issato entro fine giugno; Bayesian, tutto pronto per la maxi operazione di recupero: così il super yacht di Lynch verrà tirato fuori dai fondali.

Il Bayesian riportato a galla dopo 10 mesi, ma senza l’albero maestro - Il mega yacht, inabissato nel mare di Porticello, è stato sollevato dalle due chiatte provenienti dall’Olanda. Lo riporta quotidiano.net

Naufragio Bayesian, riaffiorato dalle acque il relitto del superyacht - Dopo oltre 10 mesi questa mattina, intorno alle 11, il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 agosto 2024. Riporta msn.com