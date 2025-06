Rebus N’Dicka la Roma riparte da Mancini | leader per Gasperini

La Roma si prepara a una stagione di grandi sfide, con il mercato estivo ormai alle porte. La squadra giallorossa, sotto la guida di Gasperini, punta a rinforzarsi strategicamente per tornare protagonista sia in Italia che in Europa. L'attenzione del direttore Massara si concentra sul potenziamento del reparto piĂą strategico e determinante per il successo finale. Ma quali saranno le mosse chiave per assicurare alla Roma la competitivitĂ desiderata?

Il calciomercato si sta avvicinando sempre di piĂą e per la Roma è tempo di delineare il piano da seguire. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad un'estate di scelte cruciali sia in entrata che in uscita. L'obiettivo è quello di consegnare al neo tecnico Gian Piero Gasperini una rosa completa in ogni zona del campo, per poter competere sia in Italia che in Europa. Il focus del neo direttore Frederic Massara andrebbe al reparto difensivo. GiĂ , perchĂ© i capitolini dovranno tenere conto dei paletti del Fair Play Finanziario, che peserebbero e non poco sui piani della finestra estiva di trattative.

