Reazione a catena il demone Fabio | Tiri liberi caos sui titoli di coda

Nel mondo di Reazione a catena, il numero 13 diventa simbolo di fortuna e successo. Fabio, Luca e Sabrina, i campioni di quest’edizione, sfidano ogni pronostico e conquistano ancora una volta il podio, portando a casa una vincita incredibile di 128mila euro. Con il caos sui titoli di coda e i tiri liberi sullo sfondo, questa squadra dimostra che, a volte, il destino si scrive proprio nei dettagli più improbabili.

"Si dice che il 13 non sia un numero fortunato invece no, per i Tiri Liberi non vale": Pino Insegno, conduttore di Reazione a catena, quiz show del preserale di Rai 1, annuncia così la nuova impresa dei campionissimi Fabio, Luca e Sabrina, autentici dominatori di questa edizione. Giocano per 128mila euro e l'Ultima catena si conclude in gloria: indovinano la parola che collega "Ricco" e "Salute", "Colorito", e si aggiudicano i 32mila euro residui. "Per la prima volta, dopo tantissime stagioni ed estati in vostra compagnia, quest'anno non riesco proprio a commentare, né ad arrabbiarmi né a sentirmi attratta.