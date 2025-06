realme C75 5G Debutta in Italia

Il mondo degli smartphone si amplia con l’arrivo in Italia del nuovo realme C75 5G, un dispositivo che unisce stile e funzionalità a un prezzo competitivo. Con un design accattivante, prestazioni elevate e una batteria all’avanguardia, il C75 5G promette di soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e innovazione. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo interessante debutto sul mercato italiano.

(Adnkronos) – realme annuncia, per mezzo di una nota ufficiale, l'arrivo in Italia del nuovo realme C75 5G.

