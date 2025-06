Real Madrid in avanti fuori dall’ospedale dopo gastroenterite acuta ai Mondiali del Club

Una notizia che fa sorridere i tifosi del Real Madrid: Kylian Mbappe, dopo un ricovero per gastroenterite acuta ai Mondiali del 2025 negli Stati Uniti, è finalmente uscito dall’ospedale. Il talento francese, 26 anni, ha iniziato il percorso di recupero e tornerà gradualmente in campo, rassicurando tutti sulla sua salute. La passione e la determinazione di Mbappe sono più forti che mai: il campione si prepara a tornare protagonista sui terreni di gioco.

2025-06-19 23:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappe è fuori ospedale dopo essere stato ammesso per gastroenterite acuta durante la Coppa del Mondo del 2025 negli Stati Uniti. Il talismano francese Mbappe è stato ammesso di “sottoporsi a una serie di test e seguire il corso di trattamento appropriato” giovedì pomeriggio. Il 26enne “tornerà gradualmente all’attività della squadra” e seguirà “cure mediche specifiche”, ha dichiarato Los Blancos in una dichiarazione quella sera che conferma che Mbappe è stata dimessa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: realmadrid - fuori - ospedale - gastroenterite

Momento di apprensione in casa Real Madrid per le condizioni di Kylian #Mbappé. Assente già ieri per la partita contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il francese è fuori dai giochi momentaneamente per una gastroenterite acuta. #RealMadrid #MondialePerClub Vai su X

Brutte notizie per il Real Madrid Kylian Mbappè è stato portato in ospedale per una gastroenterite acuta e lì si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti e le cure del caso. In attesa di ulteriori dettagli sullo stato di salute del giocatore, il club madrileno ha pub Vai su Facebook

Real Madrid, gastroenterite acuta per Mbappé: dimesso dopo il ricovero in ospedale; Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo; Paura per Mbappé: gastroenterite acuta, ricoverato in ospedale a Miami.

Real Madrid, Mbappè in ospedale per una gastroenterite acuta - Lo ha reso noto il Real Madrid, impegnato negli Stati uniti nel Mondiale per club, con una nota affidata ai ... Riporta tuttojuve.com

Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo - Il Real Madrid comunica che Mbappé è ricoverato in un ospedale di Miami per gastroenterite acuta: ha la febbre da lunedì, negli ultimi giorni è rimasto ... fanpage.it scrive