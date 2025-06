Reagisce al tentativo di rapina 31enne accoltellato a Porta Nolana a Napoli

Una serata di paura e imprevisti a Napoli, dove un giovane di 31 anni è stato vittima di un tentativo di rapina che si è trasformato in un drammatico episodio di violenza. Incensurato e colpito alla coscia, ora si trova sotto cure ospedaliere mentre le forze dell’ordine indagano sul caso. Un episodio che scuote la comunità e ricorda quanto sia importante la vigilanza e la sicurezza nelle strade. Continua a leggere.

Il giovane, incensurato, è stato colpito alla coscia ed è stato portato in ospedale. L'aggressione nella tarda serata di ieri: sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

