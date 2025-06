Rassegna a Milano Tra mercatini vintage proiezioni e musica

Se sei appassionato di skate, surf, arte e musica, non puoi perderti la nona edizione dello SSFF - Skate & Surf Festival a Milano! Questo evento imperdibile si svolgerà domani e domenica agli East End Studios di via Mecenate, offrendo proiezioni internazionali, mercatini vintage, live painting, workshop e attività per tutta la famiglia. Un'occasione unica per vivere un weekend all'insegna dell'energia, della creatività e della cultura urbana. Vieni a scoprire cosa rende questo festival un appuntamento da non mancare!

di Raffaella Parisi Torna questo week-end (domani e domenica) SSFF, Skate & Surf Festival film, giunto alla nona edizione, agli spazi East End Studios di via Mecenate. Due intensi giorni di skate e surf tra proiezioni internazionali, esposizioni artistiche e live painting, workshop e attività per le famiglie, musica, mercatini vintage. La scorsa edizione il festival promosso da Onde Nostre e supportato da Vans con direttore artistico Luca Merli, ha accolto oltre 30.000 visitatori. In concomitanza il Go Skateboarding Day che ospiterà atleti, registi e creativi internazionali. La giuria dell’edizione 2025 sarà composta da esperti come Paul Labadie, storico videomaker francese attivo dagli anni ’90 e direttore artistico della serie Antizipated per Antiz Skateboards; Federico Tognoli, figura chiave della scena skate underground di Brescia, oltre che fondatore dello skateshop Frisco, Matteo Ferrari, co-fondatore di Onde Nostre, fotografo professionista e surfer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rassegna a Milano. Tra mercatini vintage proiezioni e musica

