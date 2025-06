Rashford in Serie A | corsa a tre non solo il Napoli

Marcus Rashford in Serie A? La corsa a tre coinvolge non solo il Napoli, ma anche altre big italiane desiderose di assicurarsi il bomber britannico. Tra intrecci di calciomercato e rumors ciclici, il nome di Rashford torna prepotentemente alla ribalta, alimentando l’interesse e le speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un possibile ritorno in Italia potrebbe riaccendere gli scenari del trasferimento, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Intrecci di calciomercato multipli sul bomber britannico, i campioni d’Italia in lizza con altre due squadre: gli scenari Tra i motivi di principale interesse del calciomercato, quello per cui determinati nomi, a distanza di tempo, possono ritornare ciclicamente a essere protagonisti delle varie sessioni di trasferimenti, accendendo o riaccendendo rumours particolari. Un protagonista in questo senso potrebbe essere Marcus Rashford, tornato al centro di vari intrecci. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Si ricorderà che a gennaio, a un certo punto, l’attaccante inglese era stato vicinissimo al Milan, per poi essere girato all’Aston Villa dal Manchester United. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rashford in Serie A: corsa a tre, non solo il Napoli

In questa notizia si parla di: rashford - serie - corsa - napoli

Rashford in Serie A: corsa a tre, non solo il Napoli; Barcellona punta su Rashford e prepara offerta da 30 milioni per Vanderson; Marcus Rashford affronta un assedio in Serie A mentre il sogno del Barcellona si avvicina al collasso..

Rashford in Serie A: corsa a tre, non solo il Napoli - L'attaccante inglese torna in auge per il nostro campionato, gli azzurri sfidano altre due squadre per mettere le mani su di lui ... Scrive calciomercato.it

Calciomercato Napoli, quanti nomi nel mirino della squadra azzurra. La lista intriga Antonio Conte - Le ultime novità Il Calciomercato Napoli è entrato nel vivo e si preannuncia tra i più movimentati della Serie A. Riporta calcionews24.com