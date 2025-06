Rapporto Regionale Banca d’Italia | il 25 giugno la presentazione a Benevento

Il 25 giugno alle ore 15.30, a Benevento presso Confindustria, sarà presentato il Rapporto regionale della Banca d’Italia sull’economia della Campania. Un’occasione imperdibile per scoprire dati aggiornati e analisi approfondite che aiutano istituzioni, imprenditori e studiosi a comprendere le sfide e le opportunità di questa regione. Questa presentazione rappresenta un passo importante per rafforzare la conoscenza e promuovere strategie di crescita sostenibile nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti È programmato per il prossimo 25 giugno con inizio alle ore 15.30, in Confindustria Benevento la presentazione del rapporto della Banca d’Italia sull’economia della Campania. Il Rapporto regionale della Banca d’Italia mette periodicamente a disposizione delle istituzioni, del mondo accademico e di quello economico i risultati dell’attività di ricerca svolta a livello locale, al fine di contribuire ad accrescere la conoscenza delle dinamiche di sviluppo del sistema economico. Il documento, basato su fonti dirette e rilevazioni condotte a livello locale, si configura come uno strumento fondamentale per cogliere i cambiamenti strutturali e congiunturali dell’economia campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it