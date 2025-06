Rapine a mano armata a Rimini fermato rapinatore seriale | ecco come

Una svolta cruciale nella lotta alla criminalità a Rimini: un giovane di appena 20 anni è stato arrestato all’alba di mercoledì 19 giugno, sospettato di essere il seriale responsabile di numerose rapine a mano armata tra Rimini e Bellaria-Igea Marina. La sua cattura mette fine a mesi di paura e incertezza, lasciando sperare in un futuro più sicuro per la comunità. Ecco come è stato possibile fermarlo.

Rimini, 20 giugno 2025 – Alloggiava da alcune settimane in una struttura ricettiva di Rimini, ma non era lì per vacanza. Secondo gli inquirenti, il ventenne fermato all’alba di mercoledì 19 giugno sarebbe il protagonista di una lunga serie di rapine a mano armata che da aprile avevano gettato nel panico commercianti e cittadini tra Rimini e Bellaria-Igea Marina. È stato sottoposto a fermo, con l’accusa di essere l’autore – in concorso con altri soggetti ancora in via di identificazione – di cinque rapine a mano armata, un furto aggravato e una tentata rapina. Tutti commessi con modalità violente, rapide, e spesso con gravi minacce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapine a mano armata a Rimini, fermato rapinatore seriale: ecco come

