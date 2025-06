Rapine a banche e poste anche fuori la Campania | bottino da 30mila euro arrestati due uomini e una donna nel Sannio

Un’azione tempestiva e decisa dei carabinieri di Cerreto Sannita ha portato all’arresto di due uomini e una donna, coinvolti in una serie di rapine audaci ai danni di banche e uffici postali sia in Campania che oltre i confini regionali. Un colpo da circa 30mila euro che mette in luce la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa operazione.

I carabinieri di Cerreto Sannita, nella provincia di Benevento, hanno arrestato due uomini e una donna per rapine e tentate rapine ai danni di uffici postali e banche in Campania e fuori regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rapine - banche - fuori - campania

Banche e sicurezza, l’Abi: In Campania rapine calate del 2,2% nel 2024 - Nel 2024, la Campania registra una significativa diminuzione delle rapine in banca, con un calo del 22,2% rispetto all'anno precedente.

“Ecco i parcheggiatori che controllano la sosta auto fuori ai locali. Qui #CastelVoturno” Vai su Facebook

Rapine a banche e poste anche fuori la Campania: bottino da 30mila euro, arrestati due uomini e una donna nel Sannio; Rapine in uffici postali e banche, blitz all’alba: tre arresti; Banche e sicurezza, l’Abi: In Campania rapine calate del 2,2% nel 2024.

Rapine a banche e poste anche fuori la Campania: bottino da 30mila euro, arrestati due uomini e una donna nel Sannio - Dopo due anni di indagini è stata fatta luce su una serie di rapine e tentate rapine commesse ai danni di uffici postali e banche in Campania, ma anche fuori regione: due uomini e una donna, con base ... Come scrive fanpage.it

Tre arresti della polizia per rapine in banche umbra - Sono considerati gli autori di tre rapine in banca compiute in Umbria (con un bottino totale di circa 177 mila euro) tre campani arrestati in un'indagine della squadra mobile di Perugia. ansa.it scrive