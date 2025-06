Rapina in pieno centro condanna a cinque anni per una 28enne

Un triste episodio scuote il cuore della città: una rapina in pieno centro che ha portato a una condanna severa. Oggi, 20 giugno, la giustizia ha deciso di infliggere cinque anni di reclusione a Samanta Halilovic, 28 anni, ritenuta tra gli artefici dell'atto criminoso avvenuto a Treviso. Una vicenda che solleva molte riflessioni sul fenomeno sociale e sulla sicurezza urbana. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità, ma ci ricorda anche quanto sia fondamentale rafforzare le misure di prevenzione.

Cinque anni di reclusione. E' questa la condanna inflitta oggi 20 giugno a Samanta Halilovic, una nomade di 28 anni residente Montebelluna. La donna sarebbe una dei tre rom che il 7 settembre avrebbero rapinato il negozio di Alessandra Petrin, in vicolo Rialto a Treviso.

