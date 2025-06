Rapina a mano armata all’Eurospin di via Tiburtina | bottino da 3.000 euro

Una scena da film quella avvenuta all’Eurospin di via Tiburtina, dove due malviventi armati hanno messo a segno una rapina da 3.000 euro, minacciando cassieri e clienti nel vivo dell’attività quotidiana. Un blitz rapido e violento che ha sconvolto tutti presenti, seguito dalla fuga e dall’intervento delle forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini rimane una priorità, mentre le indagini sono in pieno svolgimento per catturare i responsabili.

La più classica delle rapine a mano armata. Pistola in pugno hanno minacciato le cassiere e sono spariti con il denaro. Un blitz criminale davanti alle decine di clienti e lavoratori che si trovavano nel supermercato Eurospin. Poi la fuga e l'intervento delle forze dell'ordine.

