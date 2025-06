Ranieri e Travaglio presentano ‘Il rottamato’ | Renzi sempre sui media nonostante sia ormai un pelo superfluo della politica Ma può fare ancora danni

In un incontro coinvolgente presso la libreria Mondadori di Roma, Daniela Ranieri e Marco Travaglio hanno presentato "Il rottamato", un libro che analizza a fondo la figura complessa di Matteo Renzi. Malgrado il suo passato politico, l'ex premier continua a influenzare l'agenda mediatica e politica, dimostrando di poter ancora arrecare danno. Scopriamo insieme i retroscena di una delle figure più discusse della scena italiana.

Presentazione nella libreria Mondadori a Roma del libro, edito da ‘Paper First’, ‘Il rottamato: Antropologia di Matteo Renzi’ scritto da Daniela Ranieri e presentato insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che ne ha curato la prefazione. I due giornalisti hanno dialogato sulla figura dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, ripercorrendone le gesta politiche dagli esordi fino ai giorni nostri. Per Travaglio “se avesse la colonna sonora questo libro sarebbe accompagnato dalla musichetta delle comiche di Benny Hill, perché è una cavalcata travolgente di cazzate incredibili che però non sono bastate per garantire a Renzi, che ormai è ridotto ad un pelo superfluo della politica, una presenza mediatica che nemmeno se avesse il 30% sarebbe giustificata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranieri e Travaglio presentano ‘Il rottamato’: “Renzi sempre sui media nonostante sia ormai un pelo superfluo della politica”. “Ma può fare ancora danni”

