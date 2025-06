Raid sull' Iran Trump prende tempo | Due settimane per decidere | Tel Aviv esplosione nella residenza dell' ambasciatore norvegese?

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano: Trump prende due settimane per decidere un’eventuale risposta, mentre Tel Aviv è sconvolta da un’esplosione nella residenza dell’ambasciatore norvegese, lasciando 240 feriti, con un ospedale colpito. L’Europa, preoccupata, alza il livello della diplomazia: oggi si tiene un summit strategico con l’Iran in Svizzera, cercando di evitare una crisi globale.

007 Usa: "Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari dell'Iran" | Raid nella notte su Gaza, Hamas: "Almeno 19 morti, molti sono bambini" - Le tensioni nel Medio Oriente aumentano: Israele si prepara a colpire le centrali nucleari iraniane, mentre a Gaza si registrano bombardamenti con almeno 19 morti, molti bambini.

Il premier israeliano: "Noi colpiamo gli obiettivi del regime, l'Iran prende di mira i nostri civili". Ma secondo Teheran, almeno 45 donne e bambini avrebbero perso la vita negli ultimi raid dell'Idf Vai su Facebook

Israele: Khamenei non può esistere. Ministro Esteri Iran domani a Ginevra per colloqui con europei - Grossi respinge le accuse di Teheran: L'Aiea è obiettiva e imparziale, nessuna cospirazione (Video); Israele-Iran, Trump prende tempo: decisione entro 2 settimane. LIVE; Trump approva i piani di attacco all'Iran, ma non dà ordini definitivi.

Trump prende tempo: "Deciderò nelle prossime due settimane". Teheran minaccia di chiudere Hormuz | La diretta - Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Riporta msn.com