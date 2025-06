Raid sull' Iran Trump prende tempo | Due settimane per decidere| Scatta di nuovo l' allarme in Israele | Altri missili in arrivo

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con nuovi lanci di missili e cittadini feriti, mentre Trump si prende due settimane per decidere sul futuro delle azioni militari. La situazione rimane incandescente, e l’Europa si mobilita con un summit diplomatico in Svizzera. In questo scenario critico, il mondo resta in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri del Medio Oriente.

