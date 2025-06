Rai tagli del 2% per tutti | per i minimi garantiti ci rimettono Report & co

Le drastici tagli del 2% ai minimi garantiti stanno scuotendo il panorama televisivo italiano, mettendo a rischio programmi di approfondimento e informazione fondamentali come “Report”, “Presa diretta” e altri. La riduzione dei budget minaccia la qualità e la continuità di contenuti che sono il cuore della nostra informazione pubblica, lasciando molte domande sui futuri scenari di questa crisi. È un momento cruciale per il giornalismo d’inchiesta in Italia.

Tagliate quattro puntate a “ Report ” di Sigfrido Ranucci. Altre due a “ Presa diretta ” di Riccardo Iacona. Un ridimensionamento pesante per “ Lo stato delle cose ” di Massimo Giletti e “ Far West ” di Salvo Sottile, mentre “ Agorà Weekend ” di Sara Mariani è a forte rischio chiusura. Così come “ Rebus ” di Giorgio Zanchini e “ Il fattore umano ” di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. Tagli lineari del 2%. A partire da Report e Presa diretta. Sono gli effetti dei tagli lineari – 2% per tutte le produzioni – imposti dai vertici di TeleMeloni ai programmi di inchiesta del Servizio Pubblico, svelati da una nota firmata giovedì dai consiglieri Rai Alessandro Di Majo e Roberto Natale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, tagli del 2% per tutti: per i minimi garantiti ci rimettono Report & co.

