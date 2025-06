Rai rivoluzione nel daytime

Una nuova era sta per illuminare il daytime della Rai: Tiberio Timperi potrebbe lasciare "I Fatti Vostri" per approdare su Rai 1, portando con sé un cambio di look e di protagonisti. Con Anna Falchi e Flavio Montrucchio pronti a conquistare il pubblico, questa rivoluzione promette di rinnovare la programmazione e sorprendere gli spettatori. La tv pubblica si prepara a una svolta emozionante che trasformerà le abitudini quotidiane di milioni di italiani.

Secondo un'indiscrezione pare che Tiberio Timperi non condurrà più I Fatti Vostri per passare su Rai 1. Con Anna Falchi ci sarà Flavio Montrucchio, seppur all'inizio era uscito il nome di Paolo Conticini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rai, rivoluzione nel daytime

In questa notizia si parla di: rivoluzione - daytime - proviene - nticini

Rai, rivoluzione nel daytime: torna Paolo Conticini, Tiberio Timperi cambia canale - Il mondo del daytime Rai è in fermento: tra ritorni sorprendenti e cambi di volto, la scena si fa sempre più interessante.

Quando il Ticino insegnò la rivoluzione all’Europa - e ovviamente il primo membro del governo proveniente dalla Svizzera meridionale. swissinfo.ch scrive