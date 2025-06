Rai addio a timperi ecco perché arriva paolo conticini

La Rai cambia volto e si prepara a sorprenderti: Paolo Conticini prende le redini de "I Fatti Vostri", sostituendo Tiberio Timperi in un nuovo capitolo di intrattenimento e informazione. Un arrivo che promette energia e freschezza alla storica trasmissione, pronta a conquistare il pubblico con un mix irresistibile di leggerezza e attualitĂ . Sei curioso di scoprire cosa riserverĂ questa nuova avventura? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!

l'ingresso di paolo conticini come nuovo conduttore de i fatti vostri su rai 2. In un contesto di importanti cambiamenti nel daytime di rai 2, si annuncia l'arrivo di paolo conticini come nuovo volto maschile alla guida di I Fatti Vostri. La trasmissione storica, che combina intrattenimento e attualità, si prepara a una nuova stagione con una conduzione affidata a lui, in sostituzione di Tiberio Timperi. Quest'ultimo ha deciso di lasciare il programma per assumere il ruolo di conduttore del Tg1 Mattina, su rai 1. La notizia è stata ufficializzata poche settimane prima dell'inizio della nuova edizione prevista per l'autunno.

Paolo Conticini a I Fatti Vostri - Paolo Conticini, volto noto e amato del panorama televisivo italiano, si prepara a fare il suo grande ritorno in Rai 2 con una nuova avventura: condurrĂ "I Fatti Vostri" al fianco di Anna Falchi, che per il quinto anno consecutivo sarĂ protagonista del programma.

